Тренер «Торонто» — о Богдане Богдановиче: он сможет без проблем играть в НБА ещё 6-7 лет

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович комплиментарно высказался в адрес 32-летнего атакующего защитника «Атланты Хоукс» Богдана Богдановича.

«Его приверженность баскетболу действительно невероятна. Он уделяет много внимания питанию и очень хорошо заботится о своём теле. С каждым сезоном он становится физически лучше. Я думаю, что он сможет без проблем играть в НБА ещё шесть-семь лет. Мне тяжело готовиться к матчам, которые мы проведём против него. У него всегда улыбка на лице. Ему очень нравится играть в баскетбол. Я его фанат», — приводит слова Раяковича Eurohoops.

Напомним, Богдан Богданович принял участие в баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже и выступал за национальную команду Сербии. В игре за бронзу сербы победила сборную Германии со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.

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