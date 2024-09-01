Бывший комментатор «Клипперс» считает О'Нила третьим доминирующим игроком в истории НБА

86-летний Ральф Энтони Лоулер, являющийся бывшим американским теле- и радиоведущим, известный своим 41-летним пребыванием в должности голоса команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», заявил, что легендарный центровой Шакил О'Нил был самой доминирующей силой в лиге, но третьим в общей истории.

«Я думаю, что и Уилт [Чемберлен], и [Джордж] Майкен были более доминирующими, чем Шакил, и я видел вживую, как играли все трое», — приводит слова Лоулера издание Fadeaway World.

Майкен выиграл пять титулов НБА/BAA с «Миннеаполис Лейкерс» всего за семь сезонов в лиге. Он также выиграл три подряд титула лучшего снайпера с 1949 по 1951 год и закончил свою карьеру в НБА/BAA со средними показателями 23,1 очка, 13,4 подбора и 2,8 передачи за игру.

В среднем Уилт набирал 30,1 очка, 22,9 подбора и 4,4 передачи за игру. В сезоне-1961/1962 он набирал в среднем 50,4 очка за игру и выиграл два титула НБА. Чемберлен стал четырёхкратным MVP НБА (1960, 1966, 1967 и 1968), «Новичком года» НБА, получив одну награду самого ценного игрока финала НБА, 13 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА.

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