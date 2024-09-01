Джейлен Брансон поделился приятными воспоминаниями о «Далласе»

28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» на позиции разыгрывающего защитника, Джейлен Брансон вспомнил о приятных моментах игры за «Даллас Маверикс».

«Определённо, самое приятное — это серия первого раунда плей-офф с «Ютой» в 2022 году. И, конечно, весь этот забег плей-офф, выход в финал Западной конференции в четвёртый год моей карьеры. Но ещё помню свой дебют на паркете в матче с «Санз». В той игре я не рассчитывал на игровое время. У нас был Девин Харрис. У нас был Хосе Хуан [Бареа], выходящий со скамейки запасных; очевидно, Лука [Дончич] и Деннис Смит в стартовом составе.

Думаю, Девин Харрис получил травму, и меня выпустили во второй четверти. Мой первый бросок был неточным, поэтому я подумал: «Ну ладно, хуже уже быть не может», а потом мы немного отставали, потом сократили преимущество до одного владения или около того, я набрал три очка в четвёртой четверти и реализовал свой первый бросок в клатче в профессиональной лиге — это нечто памятное», — приводит слова Брансона издание Fadeaway World.

21 июня 2018 года Джейлен Брансон был выбран на драфте НБА во втором раунде под общим 33-м номером клубом «Даллас Маверикс». Он стал четвёртым и последним игроком «Вилланова Уайлдкэтс», которого выбрали на драфте 2018 года. С 2022 года выступает за «Нью-Йоркс Никс».