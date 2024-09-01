Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри оценил победу на Олимпиаде на 12 из 10

Стефен Карри оценил победу на Олимпиаде на 12 из 10
Комментарии

36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, Стефен Карри оценил победу на Олимпийских играх — 2024 в Париже на 12 из 10.

«Это был один из самых эмоционально чистых моментов в истории. Такие моменты выделяются и всю свою жизнь вы оглядываетесь на них и прокручивайте каждый день и каждую игру. Это бесценный опыт. На самом деле, это сюрреалистический опыт. Особенно то, как закончилась Олимпиада. Я почувствовал себя вновь ребёнком. 12 из 10 ставлю за эту историю», — приводит слова Карри издание Basket News.

Победа на Олимпиаде-2024 стала первой для Стефена. В международной карьере он дважды становился чемпионом мира (в 2010 и 2014 году).

Материалы по теме
«Продление Карри — это вотум доверия клубу». Аналитик ESPN — о новом контракте Стефена
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android