Стефен Карри оценил победу на Олимпиаде на 12 из 10

36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, Стефен Карри оценил победу на Олимпийских играх — 2024 в Париже на 12 из 10.

«Это был один из самых эмоционально чистых моментов в истории. Такие моменты выделяются и всю свою жизнь вы оглядываетесь на них и прокручивайте каждый день и каждую игру. Это бесценный опыт. На самом деле, это сюрреалистический опыт. Особенно то, как закончилась Олимпиада. Я почувствовал себя вновь ребёнком. 12 из 10 ставлю за эту историю», — приводит слова Карри издание Basket News.

Победа на Олимпиаде-2024 стала первой для Стефена. В международной карьере он дважды становился чемпионом мира (в 2010 и 2014 году).