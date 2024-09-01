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Аренас не согласился с мнением Ховарда в вопросе превосходства Брайанта над Джорданом

Аренас не согласился с мнением Ховарда в вопросе превосходства Брайанта над Джорданом
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас не согласился с мнением экс-игрока НБА Дуайта Ховарда. Ранее тот заявил, что Коби Брайант превосходит Майкла Джордана в плане мастерства.

«Почему ты говоришь только о Майкле Джордане, который выступал с 1995-го года? Коби Брайант не выглядел даже близко к Джордану, который играл в лиге с 1984-го по 1993-й года. Коби даже не знал, кто это такой. Это тот Джордан, которому Брайант подражал. Коби перенял арсенал Джордана времён его возвращения в лигу», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.

Напомним, Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА, двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США, шестикратный MVP финала НБА и прочее.

Заявление Ховарда:
Дуайт Ховард рассказал, в чём Коби Брайант превосходит Майкла Джордана
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