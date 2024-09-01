ЦСКА-2 стал победителем «Битвы лиг», обыграв в финале «Барнаул»

Баскетбольный клуб ЦСКА-2, выступающий в Суперлиге, стал победителем «Битвы лиг» — 2024. Армейцы в финале оказались сильнее БК «Барнаул» со счётом 68:67.

Ранее в матче за бронзовые медали встречались любительские команды — баскетбольный клуб «Московский» и медиакоманда HOOPS, которая является чемпионом Летней лиги UBA. В первой игре сегодняшнего игрового дня на «Live Arena» «Московский» одержал победу со счётом 67:56.

Отметим, ЦСКА-2 пробился в финал благодаря тому что обыграл HOOPS с результатом 79:59, а «Барнаул» победил «Московский» — 64:59.

Напомним, что в 2023 году победителем «Битвы лиг» стал «Московский», являющийся вице-чемпионом Летней лиги UBA, который в финале переиграл ЦСКА-2. Турнир второй год подряд проходит на «Live Arena».