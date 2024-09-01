Звёзды НБА сыграли против китайских стритболистов

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон и тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро провели игру против китайских стритболистов.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тейтум принял участие в 74 играх. В среднем за матч он набирал 26,9 очка, делал 8,1 подбора, отдавал 4,9 передачи, а также совершал 1,0 перехвата. Кроме того, Джейсон стал чемпионом лиги в сезоне-2023/24 в составе «кельтов». В финальной серии НБА «Бостон Селтикс» победил «Даллас Маверикс» в серии из пяти матчей со счётом 4:1.

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