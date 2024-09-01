Трэйси Макгрэди считает, что сборная США столкнётся с проблемами на Олимпиаде 2028 года

45-летний известный американский бывший профессиональный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди выразил обеспокоенность по поводу будущего сборной США на Олимпиаде 2028 года.

«У США могут быть проблемы на следующей Олимпиаде. Боюсь, золото может уйти куда-то ещё. Мне нравится игра Человека-муравья (игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. — Прим. «Чемпионата»). Кто знает, что сделает Джейсон Тейтум. Так что же подготовят американцы?

Паоло Банкеро может оказаться тем парнем, которого мы бы включили в состав, потому что он молодой и подающий надежды игрок. Купер Флэгг тоже может быть таким парнем. Но я ищу парней, которые находятся на уровне Стефа Карри, Кевина Дюранта и Брона [Джеймса]. И не вижу никого такого.

Так что на следующих Олимпийских играх у нас могут возникнуть проблемы. Думаю, у Канады будут большие шансы. У Франции тоже, потому что у них там есть Уэмби (Виктор Вембаньяма. — Прим. «Чемпионата»), у них много талантов», — приводит слова Макгрэди Fadeawayworld.