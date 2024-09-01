ЦСКА победил турецкий «Меркезефенди» в товарищеском матче с отрывом в 18 очков

Сегодня, 1 сентября, в Анталье (Турция) на арене Gloria Sports Arena состоялась товарищеская встреча между московским ЦСКА и местным «Меркезефенди». Матч завершился со счётом 85:67 (23:21, 26:10, 18:21, 18:15) в пользу армейцев.

Наиболее результативным игроком в составе армейцев стал лёгкий форвард Антон Астапкович. В ходе встречи ему удалось набрать 13 очков, сделать восемь подборов, отдать одну передачу, а также совершить два перехвата. На площадке Астапкович провёл 19 минут и 27 секунд.

Самым результативным игроком в составе «Меркезефенди» стал канадский тяжёлый форвард Симисола Шитту. В ходе игры Симисола набрал 10 очков, сделал шесть подборов, а также совершил один перхват. На площадке Шитту провёл 24 минуты и 49 секунд.