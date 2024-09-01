«Леброн Джеймс мог играть в любую эпоху». Стивен Эй Смит возразил Кевину Гарнетту

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит ответил на утверждение члена Зала славы баскетбола и чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевина Гарнетта, что нынешние игроки не смогли бы играть 20 лет назад.

«Не говорите мне, что Леброн [Джеймс] с его ростом 206 см и весом за 110 кг не мог бы физически справиться с игроками прошлых лет, потому что он сам заставил бы их страдать.

Стеф Карри мог бы играть в прежние времена, потому что тогда никто не был обучен бросковому мастерству таким образом.

Леброн Джеймс? Да он мог играть в любую эпоху», — приводит слова Смита Legion Hoops в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о том, каково быть знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.