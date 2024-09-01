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Яннис Адетокунбо официально женился на своей девушке

Яннис Адетокунбо официально женился на своей девушке
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Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо официально вступил в брак со своей девушкой Мэрайей Риддлсприггер, с которой уже воспитывает троих детей. Об этом сообщает издание Eurohoops.

Согласно имеющейся информации, свадебная церемония состоялась на греческом курорте Коста-Наварино. Праздник начался ещё в пятницу и закончится сегодня вечером. Известно, что мероприятие посетили Леброн Джеймс, Джру Холидэй, Крис Миддлтон, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, тренер сборной Греции Вассилис Спанулис и некоторые товарищи Янниса по команде.

По просьбе спортсмена свадьба будет закрытой. На сайте курорта не будет никакого освещения.

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