Холидэй ответил, принял бы он участие в ОИ по баскетболу 3х3, играя со своими братьями

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Джру Холидэй ответил, как бы он отнёсся к идее принять участие в Олимпийских играх по баскетболу 3х3 вместе со своими братьями — Аароном и Джастином.

«Это было бы действительно круто! Мне кажется, у нас были бы неплохие шансы. У нас есть химия. Мы играли вместе всю нашу жизнь. Думаю, мы бы хорошо выступили», — приводит слова Джру портал TMZ.

Напомним, Джастину Холидэю 35 лет. Он играет в составе «Денвер Наггетс» на позиции лёгкого форварда. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джастин принял участие в 57 матчах и в среднем за игру набирал 4,1 очка, делал 1,2 подбора и отдавал 1,2 передачи.

Аарон Холидэй, в свою очередь, играет в составе «Атланты Хоукс». В минувшем сезоне НБА он принял участие в 78 играх. В среднем за матч Аарон набирал 6,6 очка, делал 1,6 подбора и отдавал 1,8 передачи.