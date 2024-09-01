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Ти Джей Паркер подписал контракт с «Баварией»

Ти Джей Паркер подписал контракт с «Баварией»
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40-летний французский баскетбольный тренер Ти Джей Паркер, ранее покинувший французский АСВЕЛ, перейдёт в тренерский штаб мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает издание Eurohoops.

Сообщается, что Паркер заключил контракт с «Баварией» и будет первым ассистентом нового главного тренера команды Гордона Херберта, который был его наставником в парижском «Расинге» с 2005 по 2007 год.

Ти Джей Паркер до этого тренировал французский АСВЕЛ, президентом которого является его брат Тони Паркер, где в качестве главного тренера привёл команду к двум чемпионским титулам во французской лиге (2021 и 2022 годах). Ти Джей Паркер был уволен со своего поста после четырёх поражений на старте сезона Евролиги.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером АСВЕЛа назначен Пьеррик Пупе.

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