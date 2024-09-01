Журналист: Вембаньяма вернулся в Сан-Антонио неделю назад и с того момента не покидал зал

Журналист авторитетного французского издательства L'Equipe Максим Обьен сообщил, что бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма неделю назад прилетел в Сан-Антонио и с того момента регулярно посещает тренажёрный зал.

«Праздники закончились. Виктор Вембаньяма вернулся в Сан-Антонио на прошлых выходных и с тех пор не покидал тренажёрный зал ни на один день», — написал на своей странице в социальных сетях Максим Обьен.

Напомним, в минувшем сезоне Вембаньяма принял участие в 71 матче. В среднем за встречу французский игрок набирал 21,4 очка, делал 10,6 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 3,6 блок-шота и 1,2 перехвата.

Ранее портал ESPN предсказал Виктору Вембаньяме две награды в следующем сезоне НБА.