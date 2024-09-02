Халибёртон рассказал, какой урок вынес, играя на ОИ вместе с Леброном, Дюрантом и прочими

24-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс», Тайриз Халибёртон рассказал, какой урок вынес, выступая на летних Олимпийских в Париже вместе с Леброном Джеймсом, Кевином Дюрантом и прочими высококлассными игроками.

«Самое главное, что я понял, — это то, насколько серьёзно они относятся к своим рутинным делам. Просто видеть, насколько они погружены в эту рутину, как относятся к своим телам и как способны делать то, что делают, на таком высоком уровне в своём возрасте», — приводит слова Тайриза портал Clutch Points.

Напомним, Тайриз Халибёртон стал олимпийским чемпионом на Играх-2024 в Париже. При этом он появлялся на площадке в трёх играх — с Южным Суданом и Пуэрто-Рико в групповом этапе, и в 1/4 плей-офф в матче с Бразилией. Суммарно Тайриз провёл на площадке около 26 минут, набирая в среднем 2,7 очка и 0,7 передачи за игру.