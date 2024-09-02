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Бывший игрок «Зенита» Шабазз Напьер подписал контракт с «Баварией»

Бывший игрок «Зенита» Шабазз Напьер подписал контракт с «Баварией»
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Бывший игрок «Зенита» Шабазз Напьер подписал контракт с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает Basketnews.

Сообщается, что изначально 33-летний разыгрывающий вёл переговоры с итальянским клубом «Виртус Болонья», но они провалились. После этого Напьер договорился о контракте с мюнхенской «Баварией».

Прошлый сезон Напьер начал в составе «Црвены Звезды», но его результативность не устроила белградский клуб, и он вернулся в «Олимпию Милан», где ранее играл в 2023 году.

За время выступления за «Милан» Напьер в среднем набирал 10,4 очка, отдавал 3,3 результативные передачи и делал 2,4 подбора за 28 игр, проводя на площадке в среднем 23 минуты игрового времени.

Напомним, Напьер выступал за «Зенит» в первой половине сезона-2021/2022. Но в конце февраля он покинул расположение питерцев, уехав в США.

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