Член Зала славы рассказал, какое влияние окажет Кейтлин Кларк, приведя в пример Джордана

Член Зала славы баскетбола и бывшая помощница главного тренера в «Сакраменто Кингз» Нэнси Либерман выразила свои впечатления о разыгрывающей «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк, для которой текущий сезон в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) является первым.

«То, что она сделала для игры, имеет долгосрочное значение для будущих поколений. В будущем благодаря её усилиям многие женщины смогут стать мультимиллионерами, как это сделал Майкл Джордан. И мы не должны осуждать её за это», — заявил Либерман во время эфира матча «Даллас Уингз» — «Индиана».

Примечательно, что первый номер минувшего драфта Кларк получает на себе 17% всех неспортивных фолов в текущем сезоне. Кроме того, из этих 17% только 80% приходится на игроков «Чикаго Скай», где выступает основная соперница Кларк в борьбе за звание лучшего новичка Энджел Риз.