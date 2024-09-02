Кларк стала автором уникального достижения, которое не покорялось никому даже в НБА

Сегодня, 2 сентября, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Даллас Уингз» принимал «Индиану Фивер». Игра завершилась со счётом 100:93 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающая «Индианы» Кейтлин Кларк провела на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 28 очков (10 из 19 с игры, где 5 из 11 — трёхочковые), сделав 12 результативных передач, четыре подбора и один перехват. Показатель «плюс-минус» баскетболистки по итогам встречи составил «+7».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальных сетях, Кларк стала первым новичком в истории североамериканской лиги, которому удалось набрать как минимум 25 очков, отдать 10 результативных передач и реализовать пять трёхочковых в двух матчах подряд. В истории НБА таких случаев не наблюдалось.