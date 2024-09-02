Федерация баскетбола Украины дисквалифицировала игрока и тренера, не вернувшихся в страну

Украинская баскетбольная Федерация (ФБУ) пожизненно отстранила игрока Артёма Покоенко и тренера Артёма Слипенчука после того, как они не вернулись в страну со сборов. Об этом сообщает пресс-служба федерации на своём официальном сайте.

«Учитывая отсутствие какого-либо подтверждения возвращения в страну и недопустимость подобных действий со стороны членов официальных делегаций сборных команд Украины, исполком ФБУ рассмотрел вопрос исключения тренера Артёма Слипенчука из состава национальной сборной команды Украины по баскетболу и пожизненно отстранил специалиста от любого занятия баскетболом в стране. Также исполком ФБУ пожизненно дисквалифицировал игрока Артёма Покоенко, решение принято единогласно», — говорится в сообщении ФБУ.

Напомним, на данный момент сборная Украины занимает 36 местов в мировом рейтинге ФИБА.