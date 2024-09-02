Энджел Риз обновила исторический рекорд в женской НБА, будучи новичком

Сегодня, 2 сентября, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Чикаго Скай». Игра завершилась со счётом 79:74 в пользу домашней команды.

Новичок «Чикаго» Энджел Риз, в свою очередь, провела на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 17 очков (6 из 16 с игры, 5 из 5 — штрафные броски), сделав 19 подборов, три результативные передачи и два перехвата. Показатель «плюс-минус» баскетболистки по итогам встречи составил «0».

Примечательно, что в этой игре Риз достигла отметки в 405 собранных подборов, установив новый рекорд североамериканской лиги по количеству отскоков за один сезон. Предыдущий рекорд принадлежал Сильвии Фаулз, которая в 2018 году собрала 404 подбора.