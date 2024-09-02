Лишь четверть игроков в истории WNBA сделали больше подборов, чем Энджел Риз

Сегодня, 2 сентября, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Чикаго Скай». Игра завершилась со счётом 79:74 в пользу домашней команды.

Новичок «Чикаго» Энджел Риз провела на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 17 очков (6 из 16 с игры, 5 из 5 — штрафные броски), сделав 19 подборов, три результативные передачи и два перехвата. Показатель «плюс-минус» баскетболистки по итогам встречи составил «0».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальных сетях, Риз за свою карьеру собрала больше подборов (405), чем у 74,5% спортсменок в истории североамериканской лиги. Ранее Энджел установила новый рекорд WNBA по количеству отскоков за один сезон.