Леброн Джеймс высказался по поводу стрельбы в игрока НФЛ

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на инцидент с игроком клуба НФЛ «Сан Франциско» Рики Пирсоллом. Ранее тот получил огнестрельное ранение в грудь. Одна из версий случившегося – ограбление.

«Дом, работа, снова дом. Молюсь за Рики Пирсолла», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях.

Сообщается, что состояние игрока НФЛ в настоящий момент стабильное. Ранее его мама предоставила обновлённую информацию о нём, сообщив, что пуля вошла в грудь и вышла со спины, не задев жизненно важные органы.

Ранее Леброн выбрал олимпийские виды спорта, в которых с достаточной подготовкой мог бы добиться успеха.

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