«Он был в списке Леброна». Назван игрок, которого постараются заполучить «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» предпримет попытку заполучить литовского центрового Йонаса Валанчюнаса, который ранее перешёл в «Вашингтон Уизардс». Интерес калифорнийского клуба к литовцу приписывали и прежде.

«Очевидно, у клуба был некоторый интерес к нему. Он был в списке Леброна, так что, как мне кажется, «Лейкерс» вернутся к этому вопросу», — написал инсайдер The Athletic Йован Буха, добавив, что Валанчюнас не будет главной трансферной целью «Лос-Анджелеса».

Минувший сезон литовец провёл в клубе «Нью-Орлеан Пеликанс». В его активе 82 матча, в которых он в среднем набирал 12,2 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 2,1 передачи.

Напомним, в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» занял восьмое место в регулярном сезоне Западной конференции, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, где уступил «Денвер Наггетс» со счётом 1:4.

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