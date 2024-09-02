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Айзея Томас назвал игрока, доставившего ему больше всего проблем на старте карьеры в НБА

Айзея Томас назвал игрока, доставившего ему больше всего проблем на старте карьеры в НБА
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Разыгрывающий Айзея Томас назвал игрока, который доставил ему больше всего проблем на заре карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По словам Томаса, таковым является разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

«Это был Стеф Карри. Без вариантов. У нас были свои битвы. Но да, он доставлял мне проблемы несколько раз, а я не мог ему ничем ответить», — сказал Томас в эфире The Players' Tribune.

Всю профессиональную карьеру Карри выступает за «Голден Стэйт». Вместе с калифорнийским клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА. Дважды разыгрывающий получал награду самому ценному игроку лиги. Вместе со сборной США Карри стал золотым медалистом на Олимпийских играх в Париже.

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