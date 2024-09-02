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«Зенит» отреагировал на назначение Виталия Фридзона президентом «Десны»

«Зенит» отреагировал на назначение Виталия Фридзона президентом «Десны»
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«Зенит» поздравил атакующего защитника Виталия Фридзона с назначением на должность президента баскетбольного клуба «Десна» (Брянск). В предстоящем сезоне команда дебютирует в Высшей лиге чемпионата России. Виталий при этом будет продолжать свою игровую карьеру.

«Зенит» поздравляет Виталия Валерьевича со следующим этапом карьеры и желает побед в новом амплуа», — говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

За время карьеры Фридзон выступал за такие клубы, как «Стандарт» (Тольятти), «Химки», московский ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Минувший сезон Виталий провёл в петербуржском «Зените», за который играл с 2020 года. В настоящий момент Виталию 38 лет.

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