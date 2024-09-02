Владимир Гомельский оценил вероятность того, что ФИБА увеличит время четвертей до 12 минут

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно возможного увеличения четвертей с 10 до 12 минут в матчах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА). В настоящий момент четверти с продолжительностью в 12 минут играются в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Нет, ФИБА даже не рассматривала такое изменение в правилах проведения соревнований (увеличить время четвертей с 10 до 12 минут). Увеличение времени матча до трёх часов значительно усложняет организацию турниров ФИБА, в которых на одной арене проводятся четыре матча в день», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме Гомельский ответил на вопрос о решении Ведищева стать главным тренером «Локомотива»

Главные спортивные новости дня: