Аренас раскрыл, что сказал ему Джордан после того, как он не передавал ему мяч

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас рассказал, как однажды легенда НБА Майкл Джордан выбрал его в свою команду во время тренировочного лагера в 1999 году. Изначально Аренас считал, что Джордан выбрал его из-за его навыков, но потом понял, что это не так.

«Джордан выбрал меня. А ещё в команде были Брайан Скалабрини, Шон Лэмпли. Игроки, которые не бросают, так что остаётся Джордан против остального лагеря. Полагаю, Майкл думал, что я один из них», — сказал Аренас на канале Above The Rim with DH 12 в YouTube.

Гилберт рассказал, что, по его мнению, Джордан подбирал игроков, которых считал плохими стрелками. По словам Аренаса, стратегия легенды «Чикаго Буллз» заключалась в том, чтобы он совершал большую часть бросков своей команды. Однако Гилберт не стал играть по правилам Майкла и не всегда передавал ему мяч.

Гилберт рассказал, что после игры Эм Джей подошёл к нему и немного поговорил по поводу их взаимодействия на паркете.

«После игры он сказал: «Эй, ты напоминаешь мне одного из моих товарищей по команде», — добавил Аренас.

