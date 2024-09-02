Дуайт Ховард назвал трёх величайших баскетболистов в истории

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард поделился мнением о величайших баскетболистах в истории.

«Величайший игрок всех времён 1a – Карим Абдул-Джаббар, величайший игрок всех времён 1b – Майкл Джордан, величайший игрок всех времён 1c – Леброн Джеймс. Они все величайшие в истории», — написал Ховард в социальных сетях.

Абдул-Джаббар и Джордан являются шестикратными чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации. Леброн выигрывал Кубок Ларри О'Брайена четыре раза.

Недавно Джеймс отреагировал на инцидент с игроком клуба НФЛ «Сан Франциско» Рики Пирсоллом. Ранее тот получил огнестрельное ранение в грудь. К счастью, он выжил.

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