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Егор Дёмин назвал по пять лучших российских баскетболистов и игроков НБА всех времён

Россиянин Егор Дёмин, который в предстоящем сезоне выступит в NCAA за Университет Бригама Янга (BYU Cougars), в телеграм-канале «Два кольца» поделился мнением о пятёрке лучших российских баскетболистов, а также назвал пять величайших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В пятёрку лучших российских игроков Егор включил Сергея Белова, Андрея Кириленко, Никиту Моргунова, Алексея Шведа и своего отца Владимир Дёмина.

В пятёрку лучших игроков НБА Дёмина вошли следующие спортсмены: Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Стефен Карри.

Ранее Дёмин выступал за юниорскую команду «Реала». Вместе с мадридским клубом Егор одержал победу в финале Евролиги U18. Авторитетное издание ESPN включало Дёмина в топ-10 на драфт НБА 2025 года.

У кого больше всех очков в НБА: