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Названы подробности о возможной продаже Евролигой доли на сумму до € 400 млн

Названы подробности о возможной продаже Евролигой доли на сумму до € 400 млн
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Евролига с целью привлечения инвестиций готова продать миноритарную долю. Как информирует издание Eurohoops со ссылкой на свои источники, организация провела презентацию для заинтересованных сторон.

Сообщается, что на встрече присутствовали частные инвестиционные компании, желающие приобрести от 30% до 40% акций компании, что приблизительно оценивается в сумму от € 300 млн до € 400 млн.

Продажа не может быть осуществлена без согласия 13 клубов-акционеров с лицензиями А, в число которых входят «Реал», «Барселона», «Баскония», «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Фенербахче», «Анадолу Эфес», «Милан», «Маккаби» из Тель-Авива, АСВЕЛ, «Бавария», «Жальгирис» и московский ЦСКА, что может занять определённое время.

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