Аренас назвал единственную причину, по которой о Джордане продолжают говорить

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас поделился мнением о регулярном упоминании легенды НБА Майкла Джордана в разговорах болельщиков и экспертов.

«Да, он актуален и сегодня, но люди вспоминают о нём только при упоминании Леброна Джеймса. Это единственная причина, по которой Майкл Джордан актуален», — сказал Аренас на канале Above The Rim with DH 12 в YouTube.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году.

Ранее Гилберт рассказал, как Майкл выбрал его однажды в свою команду во время тренировочного лагеря в 1999 году.

