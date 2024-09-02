Названа позиция клубов Евролиги по возможному возвращению ЦСКА

Многие клубы Евролиги, а также прочие заинтересованные стороны ожидают, что ЦСКА вновь будет принимать участие в турнире, и ждут, когда Международный олимпийский комитет (МОК) сделает соответствующие распоряжения по поводу спортсменов из России. Об этом информирует Eurohoops.

Напомним, Евролига приняла решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа в конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины. В июне организация объявила, что российские команды не будут допущены к участию в турнире сезоне-2022/2023. За такую меру проголосовало большинство акционеров турнира. Позже Евролига продлила действие этих мер. Российские команды заменяли клубы из других стран.

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