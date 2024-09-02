Экс-игрок «Лейкерс» назвал ценный совет, который ему дал Коби Брайант

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дариус Джонсон-Одом рассказал о совете, который он однажды получил от прославленного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Джонсон-Одом выступал за «Лос-Анджелес» непродолжительное время в сезоне-2012/2013.

«Я очень энергичный и эмоциональный парень, когда дело доходит до баскетбола. Помню, Джордан Хилл внезапно набросился на меня. Но это был всего лишь баскетбол. Думаю, я начал кричать на него или что-то в этом роде. И тогда Коби Брайант сказал: «Эй, послушай, не говори ничего такого другим. Просто играй. Если ты дашь волю своим эмоциям, то у тебя ничего не получится – ни на тренировках, ни в играх». Он дал мне это понять», — сказал Джонсон-Одом на канале Jefe Island в YouTube.

Шакил О'Нил и Коби Брайант играют один на один: