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Экс-игрок «Лейкерс» назвал ценный совет, который ему дал Коби Брайант

Экс-игрок «Лейкерс» назвал ценный совет, который ему дал Коби Брайант
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дариус Джонсон-Одом рассказал о совете, который он однажды получил от прославленного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Джонсон-Одом выступал за «Лос-Анджелес» непродолжительное время в сезоне-2012/2013.

«Я очень энергичный и эмоциональный парень, когда дело доходит до баскетбола. Помню, Джордан Хилл внезапно набросился на меня. Но это был всего лишь баскетбол. Думаю, я начал кричать на него или что-то в этом роде. И тогда Коби Брайант сказал: «Эй, послушай, не говори ничего такого другим. Просто играй. Если ты дашь волю своим эмоциям, то у тебя ничего не получится – ни на тренировках, ни в играх». Он дал мне это понять», — сказал Джонсон-Одом на канале Jefe Island в YouTube.

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