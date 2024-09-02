Президент ЦСКА Ватутин поздравил молодёжную команду с победой в «Битве лиг»

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу молодёжной команды ЦСКА-2 на «Битве лиг», в которой, помимо армейцев, участвовали представитель Суперлиги «Барнаул», а также медиакоманда HOOPS и «Московский» — любительские коллективы.

«У меня такое ощущение, что эмоционально ребята выглядят хорошо. Я говорю не только о спортивном аспекте, но и о том, как они борются за каждый мяч, играют с энергией, с желанием, и это всё даёт каждый игрок.

Будем надеяться, что сегодня на паркет вышли ребята, у которых будут шансы в основной команде и которые этими шансами смогут воспользоваться. Я был бы этому очень рад и желаю, чтобы так и было.

Этот урок нужно учить не только 1 сентября, а 365 дней в году, что ЦСКА — чемпион!» — сказал Андрей Ватутин в интервью после победы ЦСКА-2 в «Битве лиг».