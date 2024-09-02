Эй Смит — о словах О'Нила о Редике: перестань лгать, тебе бы заплатили и ты бы играл

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит не согласился с позицией 52-летнего легендарного американского баскетболиста, игравшего на позиции центрового, Шакила О'Нила. Ранее тот сказал, что не смог бы играть под началом нового главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика.

«Перестань лгать, поскольку тебе бы просто заплатили. Ты был бы в курсе, что тебе уже отправили чек по почте. Ты бы играл. Остановись, большой мальчик», — приводит слова Стивена портал Sportskeeda.

Напомним, Джей Джей Редик был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2006 года в первом раунде под общим 11-м номером командой «Орландо Мэджик». Завершил карьеру игрока в 2021 году, проведя два сезона в составе «Нью-Орлеан Пеликанс».