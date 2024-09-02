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Источник: экс-игрок НБА Фурнье близок к подписанию контракта с одним из клубов Евролиги

Источник: экс-игрок НБА Фурнье близок к подписанию контракта с одним из клубов Евролиги
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) француз Эван Фурнье близок к подписанию контракта с греческим «Олимпиакосом». Об этом сообщает журналист издания Gazzetta.gr Константинос Мелайес.

Согласно его информации, «Олимпиакос» выдвинул своё предложение. А представители Фурнье пытаются завершить сделку, обговорив все детали с президентами команд. На какой срок готовится подписать контракт Эван не сообщается, однако по сведениям Мелайеса, вероятно, что он заключит договор с командой на два года.

Напомним, Эван Фурнье играл в НБА с 2012 по 2024 года. Последним клубом, в составе которой выступал французский игрок, стал «Детройт Пистонс». 29 июня «Пистонс» отказались от опции продления на $ 19 млн, сделав Aehymt свободным агентом.

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