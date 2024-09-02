Айзея Томас — об игре за «Бостон»: это ни с чем не сравнимо

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас рассказал, каково было выступать за «Бостон Селтикс».

«Это ни с чем не сравнимо. Играть за «Селтикс» — это потрясающе. Та любовь, которую ты получаешь… Можно подумать, я выиграл чемпионат. Любовь, которую я получал там с первого дня. Это просто другое», — приводит слова Томаса Clutch Points.

Последний полноценный сезон в НБА Айзея провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.

Ранее Айзея Томас рассказал о положительном влиянии на его игру прославленного баскетболиста Коби Брайанта.