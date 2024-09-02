Аренас обратился к Родману, который заявил, что легко бы блокировал Леброна в очной игре

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас не согласен с мнением легендарного игрока «Чикаго Буллз» Денниса Родмана. Несколько лет назад тот заявил, что легко смог бы блокировать лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Как и в старые добрые времена, Деннис думает, что он лучше, чем есть на самом деле. Когда Родман сказал, что Леброна легко остановить и у него нет движений, то я подумал: «Эй, Деннис, а какие движения были у тебя, когда ты играл?» — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.

Напомним, Деннис Родман является пятикратным чемпионом НБА, двукратным участником Матча всех звёзд, двукратным лучшим оборонительным игроком и прочее.