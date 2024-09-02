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Чарания: Фурнье покинет НБА и продолжит карьеру в «Олимпиакосе»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) француз Эван Фурнье подпишет двухлетний контракт с греческим клубом Евролиги «Олимпиакос». Об этом сообщает известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«После 12 сезонов Эван Фурнье покидает НБА и подписывает двухлетний контракт на сумму более $ 4 млн с клубом Евролиги «Олимпиакос», сообщают источники», — написал Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Эван Фурнье играл в НБА с 2012 по 2024 год. Последним клубом, в составе которого выступал французский игрок, стал «Детройт Пистонс». 29 июня «Пистонс» отказались от опции продления на $ 19 млн, сделав Фурнье свободным агентом.

В завершившемся сезоне НБА 31-летний Фурнье провёл 29 матчей, в которых набирал 7,2 очка, делал 1,9 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.