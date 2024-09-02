Агент Филипа Петрушева косвенно подтвердил, что тот вернётся в «Црвену Звезду»

24-летний центровой национальной команды Сербии Филип Петрушев вернётся в состав белградского клуба «Црвена Звезда». Данную информацию косвенно подтвердил агент Филипа Мишко Ражнатович.

«Иногда летом игроки меняют всё, помимо цвета», — написал Мишко на своей странице в социальных сетях.

Стоит уточнить, что Филип подпишет новый контракт с клубом «Олимпиакос», после чего на правах аренды будет играть в белградской команде. Об этом сообщил журналист и инсайдер Маттео Андреани на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в минувшем сезоне Евролиги Филип в среднем за игру набирал 5,5 очка, а также делал 3,2 подбора.

Ранее президент «Црвены Звезды» Небойша Чович рассказал о потенциальном усилении состава команды перед началом сезона-2024/2025.