Леброн Джеймс высказался о совместных играх с Бронни за «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о предстоящих совместных играх со своим старшим сыном Бронни Джеймсом во время регулярного сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я с нетерпением жду этого момента. Я действительно не могу дождаться, когда выйду на площадку с Бронни. Для меня это будет довольно сюрреалистично. Возможно, это будет первый раз, когда я расслаблюсь и подумаю: «О, это действительно круто». Всю свою карьеру я был настолько погружен в момент, что надеюсь, когда я буду рядом со своим сыном, то наконец-то смогу отстраниться и оценить его по достоинству», — приводит слова Леброна Legion Hoops.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте НБА. После чего атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.