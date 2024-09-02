Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что происходит в его голове во время матча.

«Это похоже на замедленную съёмку, вместе с которой я тоже замедляюсь. Главное — быть терпеливым, не переусердствовать и не предугадывать заранее, что собираюсь делать. Я просто оцениваю ситуацию и реагирую на неё. Даже когда часы тикают, секунды пролетают незаметно. На баскетбольной площадке мне почему-то кажется, что время замедляется, хотя кажется, что оно течёт быстро. Поэтому я могу замедлиться и посмотреть, что происходит вокруг.

Всегда ли это приводит к удачному броску? Нет, хотя хотелось бы, чтобы было так. У меня есть желание, чтобы мой каждый бросок был успешным и все мои решения, которые мне приходится принимать, были правильными. Это приходит с опытом. Лучший учитель в жизни — это опыт, и чем больше у вас впечатлений, тем лучше вы становитесь», — приводит слова Леброна портал Clutch Points.