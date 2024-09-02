Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер сообщил, что «Атланта» не нашла приемлемые варианты по обмену Трея Янга

Инсайдер сообщил, что «Атланта» не нашла приемлемые варианты по обмену Трея Янга
Комментарии

Руководство «Атланты Хоукс» не смогло найти приемлемые варианты по обмену разыгрывающего защитника Трея Янга. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Брайан Уиндхорст в видео на YouTube-канале The Hoop Collective.

Согласно его информации, руководство клуба изучало потенциальные варианты по обмену Янга, однако не смогло обнаружить сильного интереса к его фигуре. Текущая ценность Трея в переговорах не соответствовала ожиданиям. Кроме того, в случае явно выраженного интереса к его персоне руководство «Атланты», скорее всего, пошло бы на обмен.

В минувшем сезоне НБА Трей принял участие в 55 играх. В среднем за встречу Янг набирал 25,7 очка, делал 2,7 подбора, отдавал 10,8 передачи и совершал 1,3 перехвата.

Материалы по теме
Факундо Кампаццо раскрыл, какой совет ему дал Грин относительно игры против Карри в защите
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android