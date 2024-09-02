Инсайдер сообщил, что «Атланта» не нашла приемлемые варианты по обмену Трея Янга

Руководство «Атланты Хоукс» не смогло найти приемлемые варианты по обмену разыгрывающего защитника Трея Янга. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Брайан Уиндхорст в видео на YouTube-канале The Hoop Collective.
Согласно его информации, руководство клуба изучало потенциальные варианты по обмену Янга, однако не смогло обнаружить сильного интереса к его фигуре. Текущая ценность Трея в переговорах не соответствовала ожиданиям. Кроме того, в случае явно выраженного интереса к его персоне руководство «Атланты», скорее всего, пошло бы на обмен.
В минувшем сезоне НБА Трей принял участие в 55 играх. В среднем за встречу Янг набирал 25,7 очка, делал 2,7 подбора, отдавал 10,8 передачи и совершал 1,3 перехвата.