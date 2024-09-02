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Экс-игрок НБА Фурнье заключил контракт с «Олимпиакосом»

Экс-игрок НБА Фурнье заключил контракт с «Олимпиакосом»
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Греческий клуб Евролиги «Олимпиакос» объявил о заключении двухлетнего контракта с бывшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) французом Эваном Фурнье.

Напомним, Эван Фурнье играл в НБА с 2012 по 2024 год. Последним клубом, в составе которого выступал французский игрок, стал «Детройт Пистонс». 29 июня «Пистонс» отказались от опции продления на $ 19 млн, сделав Фурнье свободным агентом.

В завершившемся сезоне НБА 31-летний Фурнье провёл 29 матчей, в которых набирал 7,2 очка, делал 1,9 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.

Эван Фурнье принял участие в баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже. Сборная Франции вышла в финал, где встречалась с национальной командой США. Американцы победили со счётом 98:87.

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