Отец Пола Джорджа — об уходе сына из «Клипперс»: они нанесли нам удар в спину. Было больно

Пол Джордж-старший, являющийся отцом атакующего защитника Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пола Джорджа, рассказал, как отреагировал на уход сына из команды «Лос-Анджелес Клипперс» в «Филадельфию Сиксерс».

«Это было больно. Это было похоже на… Я чувствовал себя так, словно нам нанесли удар в спину, поскольку думал, что Пол много сделал для команды и болельщиков. Как мне кажется, он выложился на 110% в составе «Лос-Анджелес Клипперс». То, что он просил у руководства команды, было не таким уж невыполнимым», — приводит слова Пола Джорджа-старшего портал Clutch Points.

Напомним, Пол Джордж договорился о четырёхлетнем контракте с «Филадельфией Сиксерс». В общей сложности по условиям соглашения Джордж сможет заработать $ 212 млн.