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«Очень незрелый комментарий». Пол Джордж — о словах Энтони Эдвардса об игроках НБА 1990-х

«Очень незрелый комментарий». Пол Джордж — о словах Энтони Эдвардса об игроках НБА 1990-х
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Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж отреагировал на слова лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса. Ранее тот, говоря об эпохе игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сказал, что «Майкл Джордан был единственным, кто имел действительно серьёзные навыки».

«Я подумал, что это было своего рода проявлением неуважения к игре. Это был очень незрелый комментарий. Насколько же выросла игра. Нужно отдать должное тем парням, которые сделали это до нас», — приводит слова Джорджа Clutch Points.

Напомним, Энтони Эдвардс в составе американской национальной команды принял участие в летних Олимпийских играх в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, обыграв в финале представителей Франции со счётом 98:87. В ходе всего турнира мужская сборная США не уступила ни в одном матче.

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