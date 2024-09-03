«Не любил меня с первого дня». Эртель назвал тренера, с которым сразу не поладил

Разыгрывающий Томас Эртель вспомнил о своей игре за каталонскую «Барселону». За этот клуб француз выступал с 2017 по 2021 год. Эртель высказался о периоде, когда команду возглавлял литовский специалист Шарунас Ясикявичюс.

В конце декабря 2020 года после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» сообщалось, что «Барселона» оставила разыгрывающего в Стамбуле, не позволив ему сесть в самолёт команды и вернуться в Испанию.

Таким образом, клуб решил наказать Эртеля, поскольку почувствовал себя обманутым — считалось, что Эртель за спиной команды хотел заключить контракт с «Реалом».

«В «Барселоне» я не сделал ничего плохого. У меня нет плохих мыслей об этой команде. Шарунас не любил меня с самого первого дня.

Первые два месяца я пытался изменить его мнение, а потом случилось то, что произошло в Стамбуле. Это не моя вина. Я не помню ни одного спортсмена, не только баскетболиста, к которому клуб относился бы так, как он относился ко мне», — приводит слова Эртеля AS.

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