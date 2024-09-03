Дуайт Ховард ответил, кто бы победил, сборная США — 2008 или 2024

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард высказал мнение, что сборная США по баскетболу, выступавшая на Олимпийских играх 2008 года (Redeem Team), победила бы американскую сборную, которая играла на Олимпиаде-2024 (Avengers). Ховард был игроком национальной команды США в 2008-м и вместе с ней стал золотым медалистом.

«Если говорить о серии из семи игр, то я бы выбрал нашу команду. У нас в составе был первоклассный Коби, у нас был молодой Брон, у нас был Дуэйн Уэйд. Леброну же тогда было 23 года? Кажется, мне было 22, Кармело — 24, Крису Бошу — 24. Уэйда в 26 было просто не остановить», — сказал Ховард в подкасте Гилберта Аренаса.

В олимпийскую сборную США 2008 года входили следующие игроки: Карлос Бузер, Джейсон Кидд, Леброн Джеймс, Дерон Уильямс, Майкл Редд, Дуэйн Уэйд, Коби Брайант, Дуайт Ховард, Крис Бош, Крис Пол, Тэйшон Принс, Кармело Энтони.

Олимпийская сборная США 2024 года состояла из следующих баскетболистов: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер, Джру Холидэй, Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Деррик Уайт.

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