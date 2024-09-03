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Винисиус показал коллекцию маек игроков НБА с автографами

Винисиус показал коллекцию маек игроков НБА с автографами
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24-летний бразильский крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Винисиус показал коллекцию маек игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с автографами.

Фото: Из личного архива Винисиуса Жуниора

Винисиус известен любовью к баскетболу и ранее не раз посещал матчи НБА. В частности, в прошлом сезоне он побывал на игре между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Клипперс» (134:115), где поддержал своего друга канадского разыгрывающего «Тандер» Шея Гилджес-Александера. Ранее футболист отправлял Гилджес-Александеру подарок в виде подписанной футболки «Реала».

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