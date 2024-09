Аренас: Джордана стали называть величайшим ещё до того, как он выиграл первый титул

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас обратил внимание, что Майкла Джордана стали называть величайшим игроком в истории ещё до того, как тот выиграл свой первый титул в НБА.

«Джордана стали называть величайшим среди величайших в период с 1989 по 1990 год. Тогда он не выиграл ни одного чемпионства. В тот момент говорили, что это не имеет значения. Так что не надо об этом говорить и сегодня», – сказал Аренас в подкасте Above The Rim with DH 12.

Ранее Аренас не согласился с мнением легендарного игрока «Чикаго Буллз» Денниса Родмана. Несколько лет назад тот заявил, что легко смог бы блокировать лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Материалы по теме Аренас обратился к Родману, который заявил, что легко бы блокировал Леброна в очной игре

Главные новости дня: